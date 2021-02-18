Берлин, , 15:47 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил две новые версии Tiguan с более мощными бензиновыми моторами. Об этом сообщает издание Autocar.

Автомобиль Volkswagen Tiguan M 93

Первый вариант новой модификации авто получил двухлитровый четырехцилиндровый турбодвигатель максимальной производительностью 187 «лошадей» (320 Нм). Вторая версия более мощная. Производительность её мотора составляет 242 л. с. (370 Нм). Оба автомобиля имеют колёсную формулу 4×4.

Второй вариант Tiguan разгоняется до «сотни» за шесть секунд. Максимальная скорость модели составляет 230 км/ч. Что же касается 187-сильной модели, то она набирает 100 км/ч за 7,4 секунды и достигает максимальной скорости 214 км/ч.

«Этот мощный дуэт бензиновых двигателей делает Tiguan еще более способным, чем когда-либо, — предлагая пространство, мощность, качество, гибкость и устойчивость полного привода 4Motion на дороге (или бездорожье)», — отметил менеджер по продукции Tiguan в Volkswagen UK Ханна Доэрти.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen сняла с производства свой самый маленький седан Ameo.

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