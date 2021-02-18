Токио, , 15:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan 18 февраля провёл онлайн-премьеру модернизированного японского кроссовера. Видео с премьерой авто доступно на YouTube-канале Nissan Europe.

Модель выделяется новыми С-образные светодиодными фарами с автоматической регулировкой светового пучка. Отдельно стоит отметить стильные диски колёс размером 20 дюймов.

Для модели доступны 11 вариантов окраски кузова. При этом пять из них двухцветные. Модернизированное авто на 35 мм длиннее и на 32 мм шире базового варианта модели. Колёсная база также подросла на 20 мм.

Ранее стало известно, что дизайн Nissan Qashqai нового поколения будет выполнен в более динамичном и агрессивном стиле V-Motion. Также новый Qashqai получит цифровую «приборку» с дисплеем на 12,3 дюйма и систему мультимедиа с двумя экранами.

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