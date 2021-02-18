Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Американский производитель кемперов Airstream представит прицеп, предназначенный, в основном, для электрокаров. Об этом сообщает издание «За рулём» со ссылкой на вице-президента компании Маккея Фезерстоуна.

По словам Фезерстоуна, прицепом-кемпером можно будет укомплектовать любой автомобиль. Прицеп имеет собственный электропривод. Для осуществления данного проекта Airstream ищет партнера, который возьмет на себя работу по разработке электропривода.

Он отметил, что колёса прицепа будут вращаться самостоятельно, что сделает его транспортировку менее энергозатратной. Но для этого нужна технология синхронизации скорости между прицепом и автомобилем, которая будет отвечать за их одновременное торможение.

На данный момент трудно сказать, насколько увеличится запас хода электрокаров, буксирующих этот автодом. Но эта технология должна существенно увеличить этот параметр, добавил он.

Ранее компания «Автоуслуги» представила автокемпер на основе автобуса ПАЗ «Вектор Next» со стандартным набором удобств для путешественников. Стоимость работ по преобразованию базовой машины в автодом составила 2 млн рублей. В итоге дом на колёсах стоит 5,5 млн рублей.

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