Сеул, , 14:19 — REGNUM В сети появились шпионские снимки с испытаний электрокара KIA CV/EV на дорогах Южной Кореи. Фото с автомобилем размещены на сайте The Korean Car Blog.

Электрокар KIA CV/EV The Korean Car Blog

Автопроизводитель позиционирует свою будущую новинку как конкурента Tesla Model 3.

Несмотря на то, что машина закрыта чёрной тканью, можно разглядеть, что перед нами паркетник. Собираться авто будет на инновационной архитектуре E-GMP. Дизайн модели будет иметь много общего с электрическим концепт-каром Imagine by KIA.

Вероятно, что заводской вариант нового электромобиля будет оснащён мотором максимальной мощностью 313 «лошадей». Аккумуляторная батарея позволит проехать машине без подзарядки около 550 км.

От 0 до 100 км/ч авто будет разгоняться за 5,2 секунды.

Ранее компания KIA представила в РФ модели Ceed с новым турбомотором G4LH-5 Smartstream производительностью 150 л. с. объёмом 1,5 л. Этот движок заменит мотор 1.4 T-GDi G4LD-5.

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