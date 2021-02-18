Кишинёв, , 13:55 — REGNUM В Молдавии представлена колёсная самоходка весом в 15 тонн на базе четырехосного ЗИЛ-135ЛМ под неофициальным названием «Царь-гантрак». Об этом сообщается на сайте издания «Военное дело».

Самоходка создана в одном экземпляре. По информации молдавских военных, боевая машина участвовала в различных учениях. Отмечается, что выполнение боевых стрельб из «Царь-гантрак» превращается в яркое шоу. За это самоходку ещё называют «адская молотилка».

Однако военные эксперты скептически относятся к орудию. Они отмечают, что учения не всегда соответствуют реальной обстановке во время боя. А данная самоходка, по их мнению, станет удобной мишенью огромных размеров. Поэтому долго «прожить» «Царь-гантраку» на современном поле боя не получится.

Напомним, концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») готовится представить на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ, танк Т-14 «Армата».

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