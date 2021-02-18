Токио, , 13:35 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda провёл онлайн-презентацию кроссовера Vezel нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент модель имеет только праворульную версию. Новое авто будет пока продаваться только в Японии. На глобальный рынок автомобиль выйдет позднее под наименованием HR-V.

Актуальная версия Vezel является очень популярной моделью. Так, с момента появления модели в 2013 году по всему миру было продано 3,84 млн таких машин. В среднем каждый год дилеры марки продавали 480 тыс. Vezel/HR-V. Этот кроссовер собирается в десяти странах мира.

Компания не раскрывает информацию о технической части будущей новинки. Известно только, что модель будет выпускаться с двумя вариантами моторов — с 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом и с гибридной трансмиссией e: HEV.

Ранее подразделение Honda Performance Development представило мотор для свапа (замены) от Civic Type R. Этот силовой агрегат предназначен для установки в автомобили, которые будут участвовать в гонках.

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