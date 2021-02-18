Кемерово, , 13:13 — REGNUM В Кемерове пять из 20 прибывших прошлой осенью из Москвы троллейбусов выпустили на линию. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В администрации уточнили, что модели «Садко» и «Мегаполис» будут курсировать по маршруту №12 («Ж/д вокзал — Сельская больница»).

«Они не новые, поэтому техническое состояние тщательно проверяется и на линию троллейбусы выпускаются поэтапно. Для удобства водителей и пассажиров специалисты Кемеровской электротранспортной компании установили в них системы видеонаблюдения и навигационное оборудование», — подчеркнули в мэрии. В салоне оборудовано 24 места для сидения, общая вместимость — 119 пассажиров.