Лондон, , 13:16 — REGNUM Дизайнеры британской компании Rolls-Royce создали эксклюзивную коллекцию оттенков для кузова моделей Cullinan. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Rolls-Royce Cullinan в новых оттенках кузова Motor1

Rolls-Royce представил четыре автомобиля Cullinan, предназначенных для рынка США. Каждый из них окрашен в индивидуальный цвет: Bright Red, Paradiso Blue, Dark Olive и Selby Grey. Эксклюзивные цвета входят в коллекцию Colours of Cullinan Collection. Кроме того, в ближайшем будущем будут представлены ещё четыре дополнительных кастомных оттенка: Peacock Blue, Bright Green, Forge Yellow и Plum.

«Мы хотели дать нашим клиентам возможность увидеть и вдохновиться цветами, которые ранее были разработаны отделом дизайна Rolls-Royce Bespoke», — сообщил менеджер по продукции Rolls-Royce America Уилл Веттер.

Стоит отметить, что на данный момент в рабочей палитре компании 44 тыс. вариантов окраски.

Ранее компания Rolls-Royce Motor Cars представила эксклюзивную модель Phantom Iridescent Opulence.

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