Канберра, , 12:57 — REGNUM Компания Mini представила на австралийском рынке ограниченную серию Paddy Hopkirk Edition 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Paddy Hopkirk Edition появился в продаже в трех‑ и пятидверном исполнении Cooper S и John Cooper Works (JCW). При этом всего будет выпущено только 65 экземпляров автомобилей.

Лимитированная серия создана в честь победы марки Mini в гонке «Монте-Карло» в 1964 года. Тоа Mini представлял Патрик «Пэдди» Хопкирк. Кузов Paddy Hopkirk Edition окрашен в оттенок Chili Red с белой крышей. Кроме того, в оснащение спецверсии входят пакет Piano Black и фары в стиле ралли черного цвета. По бокам авто нанесен номер «37», а на капоте имеется белая полосы с подписью Хопкирка.

В оснащение трех‑ и пятидверных хетчбэков входят также: черные 17-дюймовые колеса JCW Track, спортивная подвеска, светодиодные фары, противотуманные фары и задние фонари, панорамный люк на крыше, вставка на приборной панели Paddy Hopkirk Edition и дверных порогах.

Cooper S в лимитированной версии оборудован двухлитровым мотором мощностью 192 л. с и 280 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с семиступенчатой коробкой передач DCT. С места до 100 км/ч автомобиль в трехдверной версии разгоняется за 6,7 секунды и за 6,8 секунды — в пятидверной.

Ранее была представлена спортивная версия Mini Electric от немецкого тюнинг-ателье AC Schnitzer.

Читайте также: Mini представила обновлённые автомобили для Европы