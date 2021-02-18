Прага, , 12:16 — REGNUM В сети появились эскизы нового бюджетного кроссовера Skoda Kushaq, созданного для индийского рынка. Изображения новинки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовера Skoda Kushaq Пресс-служба Skoda

Название модели переводится как «царь» или «император». На скетчах можно рассмотреть мощную переднюю часть нового Skoda Kushaq. Также, судя по изображениям, автопроизводитель намерен оснастить автомобиль двусоставными передними фарами, многогранной радиаторной решёткой и стильным передним бампером с защитой днища. Всё это придаёт авто спортивный вид.

Также модель будет оснащена спойлером на крыше и крупным диффузором в заднем бампере. На пятой двери размещена надпись Skoda.

Соберут машину на модульной «тележке» MQB-A0-IN в рамках плана INDIA 2.0.

Ранее компания Skoda представила рендерное изображение хэтчбека Fabia четвертого поколения, созданного на платформе MQB-A0. Модель будет оснащаться передним приводом, механической коробкой передач или семиступенчатым «автоматом» DSG.

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