Берлин, , 11:16 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi испытал систему антиаквапланирования (возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины), созданную компаниями Bosch, Italdesign и итальянской EasyRain. Видеоролик с тестированием системы размещён на YouTube-канале Easyrain Solution.

Система под названием A.I.S (Aquaplaning Intelligent Solution) тестировалась на серийном Audi A6. Эта опция предназначена для распознавания аквапланирования машины в самом его начале и способна активировать противодействие этому эффекту.

Система состоит из насоса и двух выдвижных форсунок. Как только A.I.S регистрирует начало аквапланирования, перед передними колесами впрыскивается водяная струя. Это позволяет удалить излишний слой воды на дороге и восстановить сцепление шин с асфальтом.

Одним из преимуществ системы является то, что для её работы не нужно устанавливать дополнительные датчики.

Ранее спортивное подразделение Audi представило 340-сильную версию болида Audi A3 четвёртого поколения под названием LMS. Под капотом этого авто трудится модернизированный четырехцилиндровый турбиромотор 2.0 EA888.

Читайте также: Электрокар Audi e-tron Sportback представили в России