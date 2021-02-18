Токио, , 10:54 — REGNUM Компания Toyota оснастила пикап Tacoma комплектом TRD. Об этом сообщается на сайте Motortrend.

Комплект TRD добавляет пять сантиметров к передней части и 2,5 см к задней части Tacoma V6 4×4. В состав комплекта также входят специально настроенные однотрубные амортизаторы Bilstein с регулируемой арматурой.

Toyota предлагает покупателям комплекта TRD новую решетку радиатора в ретро-стиле с надписью Toyota. Точно такая же стоит на топовой модели Tacoma TRD Pro. Также в комплект входит новый датчик миллиметрового диапазона и опорный кронштейн камеры для системы Toyota Safety Sense.

Ранее компания Toyota представила внедорожную версию Arctic Trucks AT35 с очень большими покрышками All-Terrain и опциями, усиливающими внедорожные качества пикапа.

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