Лондон, , 10:35 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Bentley представила новый 650-сильный мотор W12 для Bacalar. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Двигатель собирался вручную на протяжении шести часов. В общей сложности агрегат прошёл три испытания. Компания выпустит всего 12 единиц модели Bacalar с новым мотором. Стоимость одного авто составит 1,91 млн долларов.

Автопроизводитель уверяет, что W12 является самым совершенным 12-цилиндровым мотором в мире. Агрегат оснащён двумя турбинами, а его рабочий объём равен шести литрам.

Мощность нового агрегата по сравнению с его последней версией выше на 27%. При этом крутящий момент «движка» выше на 38%. Также мотор стал более экологичным — выбросы снижены на 28%.

Ранее компания Bentley провела в Лапландии (Финляндия) испытания удлиненной версии Bentayga. Длина будущей новинки может составить 5,35 метра, а мощность её топовой комплектации — 635 «лошадей».

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