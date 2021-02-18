Москва, , 09:44 — REGNUM Первый коммерческий запуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2», которая должна вывести в космос южнокорейский спутник KOMPSAT-6, перенесен по причине неготовности космического аппарата. Об этом 18 февраля сообщил генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.

«С нашей стороны ведётся изготовление ракеты-носителя. Южнокорейские партнёры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он уточнил, что теперь запуск ракеты «Ангара-1.2» запланирован на второй квартал 2022 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее гендиректор центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», на борту которой будет космический аппарат, может быть осуществлен уже в текущем году.