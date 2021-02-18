Москва, , 09:13 — REGNUM Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) представил особую версию легендарного мотоцикла — байк «Урал» Adventure Edition. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

В движение новинка приводится 750-кубовым оппозитным мотором с воздушным охлаждением и электронным впрыском. Крутящий момент от силового агрегата байка передаётся на оба колеса.

Производители оснастили мотоцикл спереди регулируемым по высоте защитным стеклом для водителя и пассажирской коляской, а также металлической защитой двигателя. Кроме того, байк укомплектован расширенным задним крылом и внедорожными шинами Heidenau K37.

Ранее на основе спортивных советских мотоциклов ИМЗ была разработана лимитированная серия байков «Урал Боббер LE». Для покупателей доступны версии: Gear Up, СиTи и «Урал Боббер LE». Мотоцикл оснащён 750-кубовым 41-сильным оппозитным мотором с электронный впрыском топлива.

Читайте также: Обнародованы фото обновленного мотоцикла Jawa 42