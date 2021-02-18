Берлин, , 08:56 — REGNUM Кроссовер Mercedes-Benz EQC с электрическим мотором получил в Европе две новые версии: 400 4Matic и 400 4Matic AMG Line со спортивным дизайном. Об этом сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic AMG Line получил спортивный пакет. В него вошли: радиаторная решётка чёрного цвета с хромированными планками, декоративные элементы экстерьера глянцевого чёрного цвета, такого же цвета диффузор и корпуса боковых зеркал, окрашенные в цвет кузова. Также автопроизводители снабдили авто дисками размером 19 дюймов и комфортабельными креслами с развитой боковой поддержкой.

В движение электромобиль приводят два мотора. Общая мощность силового агрегата равна 408 л. с. До «сотни» автомобиль разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость машины составляет 180 км/ч. Аккумулятор позволяет проехать автомобилю на одной зарядке 360 км.

Стоимость версии 400 4Matic в базовой комплектации составляет 66 068 евро (около 5,8 млн рублей). Цена спортивной версии 400 4Matic AMG Line — 73 208 евро (около 6,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz вывела на тесты новый родстер Mercedes SL 2022 модельного года.

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