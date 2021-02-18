Москва, , 08:34 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia запатентовал в России кроссовер Sorento четвёртого поколения. Соответствующий документ размещён в базе Федерального института промышленной собственности.

Официальная премьера кроссовера в России состоялась в октябре 2020 года. Автомобиль выполнен в фирменном стиле марки. Он получил высококачественную отделку и широкий выбор опций.

Под капотом авто функционирует четырёхцилиндровый бензиновый мотор объёмом 2,2 л. Производительность двигателя составляет 180 «лошадей». Также в моторной линейке автомобиля присутствует 2,5-литровый дизельный мотор максимальной мощностью 199 л. с. Оба «движка» сочетаются с автоматической трансмиссией и с передним либо с полным приводом.

Цена базовой комплектации модели равна 2,3 млн рублей.

Ранее компания KIA представила рестайлинговые версии кроссовера KIA Soul с опцией ROA (система напоминания о нахождении пассажиров на задних сиденьях).

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