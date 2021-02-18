Москва, , 08:30 — REGNUM Государственные испытания российской снайперской винтовки «Уголёк» запланированы на 2022 год, сообщили 18 февраля в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Уголёк» дополнит снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которая принята на вооружение еще в 1960-х годах и работает на дистанции до 800 метров. Новая винтовка предназначена для поражения целей на расстоянии от 800 метров.

«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», — сообщили в «Ростехе».

Винтовку создают в Центральном институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) в подмосковном Климовске. Ранее ИА REGNUM сообщало, что снайперский комплекс разрабатывается по заказу Министерства обороны России и будет включать только отечественные компоненты.

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