Москва, , 08:16 — REGNUM Запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», на борту которой будет космический аппарат, может быть осуществлен уже в текущем году. Об этом 18 февраля рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.

«Со стороны Министерства обороны поставлена задача обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой. Для этого придётся хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями», — приводит его слова РИА Новости.

При этом гендиректор центра им. Хруничева отметил, что на данный момент еще не определено, какой именно космический аппарат выведет в космос «Ангара-А5».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко рассказал, что несколько коммерческих заказчиков заинтересовались российской ракетой «Ангара» после проведённого в декабре успешного пуска.