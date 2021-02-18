Москва, , 04:49 — REGNUM Несколько коммерческих заказчиков заинтересовались российской ракетой «Ангара» после проведённого в декабре успешного пуска, сообщил 17 февраля журналистам гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.

«Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сказал он.

В свою очередь генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов отметил, что речь идёт о коммерческом интересе к лёгкой ракете.

Напомним, 14 декабря тяжёлую ракету-носитель «Ангара-А5» успешно запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск был испытательным, на ракете установили габаритно-массовый макет полезной нагрузки.

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