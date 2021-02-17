Москва, , 22:26 — REGNUM Для ВМФ России строятся два больших десантных кораблей (БДК) проекта 11 711 с увеличенной вместимостью, сообщил 17 февраля журналистам генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин.

По его словам, вторая пара больших десантных кораблей (БДК) проекта 11 711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» будет передана ВМФ России в 2023—2024 гг. и будут отличаться увеличенным на 40% водоизмещением, а следовательно и десантовместимостью.

Эти корабли строятся по модернизированному проекту. Кроме увеличенного водоизмещения, они отличаются от предшественников иной компоновкой и надстройками, а также укрупненной вертолетной палубой и ангарами не для одного, а для двух вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в составе ВМФ России имеются находятся два больших десантных корабля этого проекта «Иван Грен» и «Петр Моргунов», переданные флоту в 2018 и 2020 годах. Они способны принять на борт 13 танков и 300 морских пехотинцев с вооружением.

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