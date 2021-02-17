Кёльн, Германия, , 19:37 — REGNUM Американский производитель машин Ford планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году в Евросоюзе, пишет 17 февраля Associated Press.

Электромобиль Ford Focus Mariordo — Mario Roberto Durán Ortiz

Представители компании сообщили, что запланировано потратить $1 млрд на переоборудование фабрики Ford в Кёльне, Германия, для того, чтобы к 2023 году можно было начать массовое производство электромобилей.

Также известно, что корпорация утвердила план, согласно которому к 2026 году все частные автомобили Ford в Европе должны работать с использованием электрического или гибридного двигателя. К 2030 году планируется оставить только электрический двигатель.

Такие же планы у компании и для коммерческих машин. Однако в этой сфере две трети авто должны к 2030 году работать за счет электрического или гибридного двигателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года стало известно, что Ford займётся производством электромобилей Mustang Mach-E в Китае.