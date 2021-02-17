Москва, , 17:40 — REGNUM Российский истребитель пятого поколения Су-57 осуществил ряд испытательных полетов с функциональными макетами новой внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты, сообщает 17 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленной сфере.

По утверждению источника, после нескольких испытательных полетов с массогабаритными макетами новой внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты будут проведены бросковые испытания прототипа нового боеприпаса с самолета.

Характеристики гиперзвуковой ракеты не раскрываются, известно только то, что она малогабаритная и относится к классу «воздух-поверхность» и предназначена для поражения наземных и надводных целей.

«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», — цитирует агентство слова источника.

Макеты испытывались с установленными головками самонаведения и электроцепями для проверки совместимости электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой Су-57.

Подчеркивается, что макет полностью соответствует размерам, форме и весу новой ракеты.

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