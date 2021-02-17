Берлин, , 15:26 — REGNUM В сети появились снимки нового BMW i7 2023 модельного года, который оборудован датчиком автономного вождения четвертого уровня. Об этом сообщает издание Motor.es.

Отмечается, что это первая модель BMW, у которой был замечен датчик автономного вождения четвертого уровня. Ранее уже были опубликованы снимки, на которых данная модель была с датчиками автопилота второго уровня.

На представленных снимках новый BMW i7 заснят не с обычным датчиком, а с новым твердотельным датчиком LIDAR. Он был разработан компаниями Magna и Innoviz по заявке BMW в 2018 году. С помощью лазерных лучей данный датчик может отображать расстояние до ближайших машин и способен создавать трехмерную матрицу на расстоянии до 250 метров.

Также данные датчики обнаруживают и классифицируют объекты и людей, отображая данные на дисплей с высокой точностью. Кроме того, автопилот четвертого уровня работает в различных погодных условиях.

Ранее компания BMW представила в Австралии ограниченную серию седана BMW 330i под названием Iconic Edition.

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