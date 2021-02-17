Москва, , 15:01 — REGNUM Компания Aurus обнародовала изображения салона серийного седана Senat. Изображения размещены на официальной странице компании в социальной сети Instagram.

Aurus Senat Aurus

Отмечается, что при разработке дизайна салона Senat был использован «принцип равновесия», при котором возможности модели взаимодействуют с его характером.

На изображении показано рулевое колесо седана, виртуальная панель приборов, на которой можно рассмотреть работу «комплекса технологичных систем». В отделке салона была использована премиальная кожа, металлические элементы и натуральное дерево.

Напомним, компания Aurus планирует представить седан Senat весной 2021 года. Модель получит шесть различных вариантов оттенков кузова.

Моторная линейка седана будет включать в себя бензиновый турбомотор V8 на 4,4 л, который будет идти в паре с электродвигателем и девятидиапазонным «автоматом». Суммарная мощность гибридной силовой установки будет составлять 600 л. с.

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