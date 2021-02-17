Токио, , 14:42 — REGNUM Дизайн Nissan Qashqai нового поколения будет выполнен в стиле V-Motion. Об этом сообщает портал Сsn-tv.ru.

Благодаря новому фирменному стилю V-Motion новый Qashqai будет выглядеть динамичнее и агрессивнее.

Внутри новинки появится цифровая приборная панель с дисплеем на 12,3 дюйма, система мультимедиа с двумя экранами на 9 и 10,3 дюйма и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. Также в салоне будет установлен проекционный экран, новое рулевое колесо и другой рычаг переключения передач.

Линейка силовых агрегатов нового Qashqai будет включать в себя гибридную силовую установку, состоящую из турбированного двигателя объёмом 1,3 л в паре с механической коробкой передач или или вариатором. Кроме того, вместо двухлитрового атмосферного мотора может появится 1,5-литровый турбодвигатель.

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi представила обновлённый кроссовер Outlander, который оборудован 181-сильным мотором на 2,5 л. Такой же двигатель установлен у Nissan Rogue.

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