Берлин, , 14:31 — REGNUM В сети появились снимки интерьера рестайлингового внедорожника BMW X6. Изображения размещены на сайте Motor1.

BMW X6 Motor1

Прототип имеет большой изогнутый корпус с двумя отдельными экранами — один для информационно-развлекательной системы, а другой — для цифровой приборной панели.

В прототипе стоит небольшой рычаг переключения передач, однако он может поменяться в серийной модели. Ожидается, что обновленный X6 будет представлен не раньше чем через 10−12 месяцев. Таким образом, в салоне могут еще произойти существенные изменения.

Оптика у прототипа внедорожника X6 пока стоит временная, однако, по предварительным данным, модель получит измененные фары с новой графикой.

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