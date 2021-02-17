Москва, , 14:17 — REGNUM Российский танк Т-14 «Армата» будет в первый раз представлен за рубежом концерном «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ. Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе УВЗ.

«(На IDEX 2021) состоится международный дебют танка Т-14 — единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению», — приводи сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что у данной машины имеется высокая степень защиты, включая от высокоточного оружия и добавили, что благодаря специальной аппаратуры танк способен интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном.

Кроме того, в УВЗ уточнили, что на сегодняшний день Т-14 уже прошел испытания в беспилотном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что на снабжение в Вооружённых силах России принят новый тип автоцистерн со специальным противопульным самозатягивающимся покрытием.