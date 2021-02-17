Рим, , 14:02 — REGNUM Компания Ferrari оснастит новый гибридный суперкар F171 силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил. Об этом сообщает агентство Car Magazine.

Силовая установка нового суперкара будет состоять из твин-турбо мотора объемом 3,0 л и одного электродвигателя.

По предварительной информации, суперкар будет заднеприводным, а дальность его хода на одном заряде аккумулятора будет составлять 24 — 32 км.

Среди моделей Ferrari новинка может занять место между 968-сильным SF90 Stradale и 592-сильным Portofino. Возможно также будет изменено название суперкара.

Ожидается, что новый суперкар Ferrari будет представлен в 2021 году.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Novitec представило свою версию Ferrari 812 GTS, двигатель которого был дофорсирован до 840 л. с.

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