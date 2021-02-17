Токио, , 13:45 — REGNUM Компания Infiniti представит весной 2021 года обновленный кроссовер QX55, который получит три версии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В базовой версии Luxe кроссовер будет оборудован системой полного привода, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов с необычном рисунком, светодиодной головной оптикой, подогревом передних кресел, поддержкой Apple CarPlay, а также люком с электроприводом. Стоимость этой версии составит 46,5 тыс. долларов (3 426 470 рублей).

Средняя комплектация под названием Essential получит в оснащении подогрев руля, передние кресла с обогревом и охлаждением и премиальную аудиосистему Bose с 16 динамиками. Цена этой версии составит 51,6 тыс. долларов (3 802 275 рублей).

Салон топовой версии Sensory будет отделан различными декоративными деталями, в том числе элементами из дерева. Также эта версия будет оборудована трехзонным климат-контролем и системой, позволяющей открыть багажник без помощи рук. Стоить данная версия будет 57,05 тыс. (4,2 млн. рублей).

Напомним, компания Infiniti вывела на российский авторынок обновленный кроссовер QX50.

Читайте также: Появились подробности о Infiniti QX60 нового поколения