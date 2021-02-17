Токио, , 13:14 — REGNUM Японские компании Idemitzu Kosan и Tajima Motor Corporation представили новый городской электрокар Tajima. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модель была разработана в рамках проекта Idemitzu Tajima EV. На данный момент ситикар подготавливают к серийному производству.

Длина нового электрокара составляет 2495 мм, ширина — 1295 мм, а высота равна 1765 мм. Внутрь модели могут поместиться четыре человека.

В качестве силовой установки у Tajima электромотор мощностью 15 кВт (20 л. с.). При этом максимальная скорость, которую может развить ситикар, составляет 60 км/ч.

Батарея электрокара ёмкостью 10 кВт/ч заряжается от бытовой сети. Полностью зарядить аккумулятор можно за 8 часов.

По мнению автопроизводителей, Tajima станет альтернативой мопеду или велосипеду для пожилых людей в пригородной местности. Стоимость электрокара будет составлять от 9,5 тыс. долларов (700 тыс. рублей).

Ранее шведская компания Micro представила концепт двухместного электрокара Microlino.

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