Москва, , 13:24 — REGNUM Отклонение грузового корабля «Прогресс МС-16» от оси причаливания стало причиной перехода стыковки с Международной космической станцией (МКС) на ручной режим. Об этом сообщили 17 февраля в пресс-службе Роскосмоса.

Грузовик пристыковался к МКС в 9:26 мск после перехода с автоматического на телеоператорный режим управления. Стыковкой с борта станции управлял космонавт Сергей Рыжиков, при этом он следовал указаниям их Центра управления полётами.

«Во время стыковки ТГК [транспортный грузовой корабль] «Прогресс МС-16» отклонился от оси причаливания», — назвали в госкорпорации ТАСС причину изменения режима стыковки.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил Рыжикова «за мастерское телеуправление кораблем». Такое сообщение Рогозин опубликовал в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, «Прогресс МС-16» запустили к МКС 15 февраля. Он доставил на станцию топливо, воду, продукты питания, оборудование и другие грузы, в том числе ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

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