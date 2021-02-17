Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Компания Ford представила новые версии гибридных моделей Fiesta и Puma. Об этом сообщается на сайте компании.

Новые версии Puma и Fiesta Hybrid оснащены новой семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Сочетается новая трансмиссия с однолитровым трехцилиндровым мягкогибридным мотором.

Отмечается, что новые версии Puma Hybrid, которые оснащены двигателем мощностью 123 л. с. и новым «автоматом», разгоняются на 4% быстрее по сравнению с актуальной негибридной моделью. А гибридная версия модели с более производительным 155-сильным мотором в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды (на 0,2 секунды быстрее).

Стоимость Fiesta Hybrid с новой трансмиссией составит от 23 000 фунтов стерлингов (2 350 780 рублей), а Puma Hybrid будет стоить 25 000 фунтов стерлингов (2 555 560 рублей).

Ранее стало известно, что компания Ford представила новую версию внедорожника Expedition под названием XL STX.

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