Москва, , 12:48 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции (МКС), он доставил на орбиту оборудование для изучения утечки воздуха на станции и герметизации трещины. Трансляцию стыковки запустил сайт Роскосмоса.

Стыковка планировалась в автоматическом режиме, но специалисты Центра управления полетами посоветовали космонавтам перейти в телеоператорный режим управления. В таком случае движением грузового корабля управляет экипаж орбитальной станции.

«Прогресс» доставил на МКС в том числе топливо, питьевую воду, сжатые газы с дополнительными запасами азота, различное оборудование и материалы, продукты питания. Также доставлен ремонтно-восстановительный комплект и приборы, с помощью которых экипаж детально изучит трещину в корпусе станции и загерметизирует её.

«Прогрессу» предстоит затопить модуль «Пирс», чтобы освободить место для многофункционального модуля «Наука». Этот модуль запустят к МКС летом 2021 года.

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