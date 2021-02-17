Канберра, , 12:10 — REGNUM Компания BMW представила в Австралии лимитированную серию седана BMW 330i под названием Iconic Edition. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Всего будет выпущено 200 экземпляров BMW 330i Iconic Edition. При это одна сотня этих авто будет иметь оттенок Mineral White, а вторая будет выполнена в цвете Black Sapphire.

Базовая версия новинки стоит 81 900 австралийских долларов (4 679 170 рублей), а стоимость дополнительных опций составляет свыше 10 тыс. австралийских долларов (571 640 рублей).

Модель BMW 330i Iconic Edition со специальным пакетом Visibility Package оборудована стеклянной крышей с электроприводом, наружным освещением и лазерными фарами BMW.

В качестве силовой установки 330i Iconic Edition получил мотор с турбонаддувом объемом 2,0 л и мощностью 255 л. с.

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