Москва, , 12:23 — REGNUM Поезд на магнитной подушке, способный работать в том числе в беспилотном режиме, разработали в Московском институте теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос). Об этом рассказал 17 февраля генеральный конструктор корпорации Юрий Соломонов.

Он отметил, что авторы проекта глубоко модернизировали монорельсовую транспортную систему, созданную в начале 2000-х годов. Состав, как предполагается, будет двигаться по металлической ходовой балке либо в беспилотном режиме, либо при минимальном участии машиниста.

«Предполагаемый срок начала ходовых испытаний — третий квартал этого года», — сказал Соломонов ТАСС.

В настоящее время в рамках проекта изготавливаются составные части и электрооборудование для полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава (ЭПС). В рамках проекта макет создают на базе испытательного комплекса. Он нужен для проверки и подтверждения основных технических характеристик, связанных с внедрением технологии МАГЛЕВ — поезда на магнитной подушке.

Решение о полномасштабных работах по серийному изготовлению такой транспортной системы будет принято по итогам испытаний. Движение поездов по такой технологии осуществляется под управлением силы электромагнитного поля, они при этом не касаются рельса.