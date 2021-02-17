Лондон, , 11:14 — REGNUM Британская компания McLaren представила новый гибридный суперкар Artura. Об этом сообщает пресс-служба компании.

McLaren Artura стал первым серийным автомобилем британской марки получившим гибридную установку.

Силовая установка состоит из твин-турбо двигателя V6 на 3,0 л мощностью 577 л. с. и 94-сильного электромотора. Суммарная мощность установки 671 л. с. Агрегаты сочетаются с новой восьмиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями.

С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за три секунды, а его максимальная скорость составляет 329 км/ч.

Ёмкость батареи равняется 7,4 кВт/ч. Этого достаточно, чтобы на одном заряде проехать до 30 км. До 80% аккумулятор подзаряжается при помощи стандартного зарядного устройства EVSE за 2,5 часа.

Построен Artura на новой платформе McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), которая была специально создана для гибридных моделей.

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