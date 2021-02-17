Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Компания Ford представила новую версию внедорожника Expedition под названием XL STX. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Expedition XL STX имеет пятиместную компоновку салона. Стоимость новинки составляет 49 995 долларов (3 667 880 рублей).

Новинка оборудована колесными дисками Magnetic Metallic на 18 дюймов и пятиконечной фальшрадиаторной решеткой, покрытой черным глянцем.

Хотя Expedition XL STX является начальной версией, в её оснащение уже входит трехзонный климат-контроль.

Новинка оборудована мотором EcoBoost V6 на 3,5 л мощностью 375 л. с., который идёт в паре десятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее стало известно, что компания Ford разрабатывает новую модель Maverick Timberline, которая получит перенастроенную подвеску и множество внешних обновлений.

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