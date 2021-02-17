Хельсинки, 17 февраля 2021, 09:11 — REGNUM Компания Hyundai проводит испытания в Финляндии нового пикапа Santa Cruz. Изображения новинки обнародовал портал Motor1.
Испытания проходили в Финляндии на замерзшем озере. По предварительным данным, новинка будет представлена через пару месяцев.
Santa Cruz станет первым серийным пикапом Hyundai. Его производство будет налажено на заводе в Монтгомери (штат Алабама).
На представленных изображениях пикап Santa Cruz скрывает камуфляжная пленка, которая позволяет сделать вывод, что серийная модель будет неотличима от концепт-кара, который был представлен в 2015 году на автовыставке в Детройте. Единственным внешним отличием станут размеры новинки. Серийный пикап будет больше, чем концепт.
Пикап Santa Cruz построен на одной «тележке» с Tucson нового поколения. В качестве силовых агрегатов новинка может получить «атмосферник» и турбированные двигатели.
Напомним, на предприятии Hyundai в Монтгомери выпускаются модели Elantra, Sonata и Santa Fe.
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