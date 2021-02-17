Хельсинки, , 09:11 — REGNUM Компания Hyundai проводит испытания в Финляндии нового пикапа Santa Cruz. Изображения новинки обнародовал портал Motor1.

Испытания проходили в Финляндии на замерзшем озере. По предварительным данным, новинка будет представлена через пару месяцев.

Santa Cruz станет первым серийным пикапом Hyundai. Его производство будет налажено на заводе в Монтгомери (штат Алабама).

На представленных изображениях пикап Santa Cruz скрывает камуфляжная пленка, которая позволяет сделать вывод, что серийная модель будет неотличима от концепт-кара, который был представлен в 2015 году на автовыставке в Детройте. Единственным внешним отличием станут размеры новинки. Серийный пикап будет больше, чем концепт.

Пикап Santa Cruz построен на одной «тележке» с Tucson нового поколения. В качестве силовых агрегатов новинка может получить «атмосферник» и турбированные двигатели.

Напомним, на предприятии Hyundai в Монтгомери выпускаются модели Elantra, Sonata и Santa Fe.

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