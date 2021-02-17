Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Компания Tesla запатентовала новую технологию стеклоочистки. Об этом сообщает издание Teslarati со ссылкой на патентное ведомство США.

Запатентованная технология включает в себя всего один «дворник» с электромагнитным приводом, который может очищать все лобовое стекло. При этом механизм будет двигаться вдоль нижней линии лобового стекла и приводить в движение одну вертикальную щётку.

После очистки стекла «дворник» будет складываться под верхнюю линию капота электромобиля. Отмечается, что данная технология положительно скажется на аэродинамических характеристиках автомобиля с электромотором.

Новую технологию первым получит рестайлинговый электрокар Tesla Roadster, создание которого должно завершится в конце текущего года.

Напомним, новый Tesla Roadster будет оборудован тремя электромоторами, суммарная мощность которых составит 1000 л. с. С места до 100 км/ч электрокар сможет ускоряться менее чем за две секунды.

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