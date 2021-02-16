Москва, , 21:31 — REGNUM Российские истребители пятого поколения Су-57 будут решать поставленные задачи совместно с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 «Охотник», сообщает 16 февраля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

С-70 «Охотник» Минобороны России

По мнению военных, такая схема взаимодействия летательных аппаратов резко усилит боевые возможности ВКС и позволит уничтожать цели в тылу противника, оставаясь незамеченными.

По планам военных, от 30% до 50% эскадрилий истребителей Су-57 будут приспособлены для совместных действий с тяжелыми дронами, применяя новую тактику и возможности искусственного интеллекта. В настоящее время специалисты создают три опытных «Охотника», которые будут использованы на испытаниях в 2022—2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, первые совместные тестовые полеты истребителей пятого поколения Су-57 с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 «Охотник» уже проведены и признаны успешными.

В данный момент прорабатывается техническое задание на способность дрона самостоятельно выполнять задачу, полученную от летчика истребителя Су-57.

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