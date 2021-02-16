Нью-Дели, , 19:52 — REGNUM Индийские ВМС пополнились дизель-электрической подводной лодкой Karanj (S-23) типа Scorpene. Акт приемки субмарины был подписан 15 февраля в городе Мумбаи на верфи компании Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.

Подлодка, спущенная на воду 31 января 2018 года, достраивалась на плаву и вышла на морские испытания в конце 2019 года. Её передача в состав индийских ВМС была отложена в связи с пандемией коронавируса.

INS Karanj (S-23) стала третьей по счету субмариной типа Scorpene в составе ВМС Индии после INS Kalvari (S-21) и INS Khanderi (S-22). Еще три аналогичных подводных лодки находятся на различных стадиях достройки, четвертая и пятая — Vela (S-24) и Vagir — уже спущены на воду, шестая субмарина этого типа Vagsheer находится на этапе монтажа бортового оборудования.

Неатомные субмарины типа Scorpene строятся по контракту с французским судостроительным объединением DCNS.

На данный момент ВМС Индии проводят тендер на постройку следующей серии неатомных подлодок, в котором участвуют индийские компании Mazagon Dock Shipbuilders и Larsen & Toubro, российская ЦКБ МТ «Рубин», французская Naval Group, германская ThyssenKrupp Marine Systems, испанская Navantia и южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

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