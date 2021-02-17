Техас, , 09:29 — REGNUM Американская частная компания SpaceX начала испытания одной из своих ракет Starship, внеся изменения после прошлых неудач, сообщается 16 февраля на официальном сайте компании.

Планируется, что новый прототип Starship SN10 запустят с территории SpaceX в Бока-Чика, штат Техас.

Компания сообщила, что после двух предыдущих неудачных испытаний, которые закончились вызывали, в прототип ракеты были внесены изменения для повышения вероятности удачного приземления. Данные обновления увеличивают вероятность успешной посадки на 60%, заявил исполнительный директор SpaceX Илон Маск.

Напомним, что полеты Starship направлены на изучение многоразовой ракетной системы, предназначенной для длительных межпланетных полетов, главной целью которых является помочь человечеству вернуться на Луну и совершить полёты на Марс и далее.