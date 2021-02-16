Москва, , 17:13 — REGNUM Фрегаты модернизированного проекта 22 350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» будут оснащены пусковыми установками, позволяющими нести нести по 32 ракеты, как крылатые, так и гиперзвуковые, сообщает 16 февраля ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

По словам источника, модернизированные фрегаты будут отличаться увеличенным боекомплектом и способностью применять гиперзвуковое оружие.

Каждый из двух фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» будет оборудован четырьмя универсальными корабельными стрельбовыми комплексами (УКСК), каждый из которых рассчитан на восемь ракет типа «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года фрегатом проекта 22 350 «Адмирал Горшков» были произведены тестовые стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Все они были признаны успешными.

Напомним, на сегодняшний день в мире не существует систем, способных отразить удар гиперзвуковых ракет.

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