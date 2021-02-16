Вашингтон, 16 февраля 2021, 15:52 — REGNUM Катера проекта Mark VI, которые закупает Украина, будут выведены из состава ВМС США и списаны. Об этом сообщило издание The Drive.
В данный момент в строю находятся 12 катеров. Их намерены вывести из состава американского флота к концу 2021 года по причине дороговизны в обслуживании и бесполезности в условиях современной войны.
Напомним, в данный момент в США строятся два катера Mark VI для ВМС Украины. Каждый из них стоит примерно $10 млн.
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