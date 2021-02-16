Москва, , 15:28 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил на российском рынке спецверсию купе-кроссовера Arkana Pulse. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Под капотом спецверсии функционирует турбированный мотор ТСе150, который сочетается с коробкой передач CVT X-tronic.

Arkana Pulse имеет контрастную чёрную крышу с антенной в виде акульего плавника. Автопроизводители оснастили модель чёрными лёгкосплавными дисками Montis размером 17 дюймов. Также стоит отметить чёрные накладки на боковые зеркала, тонированные задние стёкла и декоративную надписью Pulse внизу задней двери.

Версия Pulse будет доступна в эксклюзивном синем цвете Blue Iron. Также цветовая гамма модели представлена такими оттенками, как: белый, красный, серебристый, темно-серый и чёрный.

В оснащение новой Arkana Pulse входят: система Multi-Sense, развлекательный комплекс Easy Link с сенсорным дисплеем на восемь дюймов, видеокамера заднего обзора, а также климат-контроль и многие другие полезные опции.

Автомобиль уже доступен в онлайн-шоуруме. Переднеприводная версия стоит 1 648 000 рублей, а полноприводная — 1728 000 рублей.

Напомним, в прошлом году на российском авторынке было реализовано 16 814 экземпляров купе-кроссовера Renault Arkana.

Читайте также: Новый Renault Duster представлен в России