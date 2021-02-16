Набережные Челны, Татария, , 15:12 — REGNUM Предприятие КамАЗ представило первое фото самосвала с новой кабиной К5. Снимок с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Самосвал КамАЗ с новой кабиной К5 Пресс-служба КамАЗ

Для покупателей будут предложены три модели КамАЗа с новой кабиной — магистральный тягач (КамАЗ-65 659) и два самосвала (КамАЗ-65 951 и КамАЗ-65 952). Можно будет выбрать из трёх версий машины — шестиосной, восьмиосной, а также тягача с подъемной осью.

Полная масса тягача равна 26 тонн. Колёсная формула этой модели — 6×2. Производительность автомобиля составляет 450 л. с. У самосвалов КАМАЗ-65 951 (8×4) и КАМАЗ-65 952 (6×6) силовой агрегат такой же, как и у тягача. Стоит отметить, что кабина К5 уже применялась на беспилотном самосвале «Самсон».

В продаже новинки появятся в марте-июле 2021 года.

Напомним, кабина К5 заменит актуальную кабину К4. При этом классическую К3 решили оставить в производстве.

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