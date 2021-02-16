Техас, , 14:33 — REGNUM В северной части штата Техас, где недавно выпал снег, испытали Mercedes-AMG G63 с колёсной формулой 6X6. Демонстрационное видео тестирования авто размещено на YouTube-канале Ari Tattar.

На видео монструозное авто легко преодолевает немыслимые сугробы. При этом машина нагружена четырьмя цистернами на крыше. Однако это всего лишь rock crawler TRX-6 масштаба 1/10 от Traxxas. Модель сделана так филигранно, что не сразу понимаешь, что на видео не настоящее авто.

Машинка оснащена светодиодными фарами, дополнительным освещением на крыше и очень подвижной колёсной базой. Также автомобиль имеет функцию дистанционной блокировки дифференциалов, большой клиренс и водонепроницаемую электронику.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz проведёт отзывную кампанию порядка 1,3 млн своих автомобилей в США. Причина отзыва — некорректная работа модуля вызова экстренных служб eCall.