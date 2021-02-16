Берлин, , 14:15 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Novitec провело модернизацию Ferrari 812 GTS. Об этом сообщается на сайте компании.

Первоначальный 6,5-литровый двигатель V12, который развивает 789 л. с., тюнеры дофорсировали до 840 л. с. Чтобы достичь такого результата, была поставлена новая выхлопная система и проведён ещё ряд доработок мотора.

Также покупатели могут оснастить Ferrari 812 GTS дополнительной выхлопной системой Inconel, созданной из того же металла, который используется в выхлопных системах «Формулы 1». Этот лёгкий металл, который устойчив к высоким температурам.

Автомобиль также оснащен спортивными пружинами, которые снижают дорожный просвет примерно на 35 мм и гидравлическим подъёмником передней оси.

«Обуто» модернизированное авто в колеса Vossen, которые оснащены втулками с центрального замка в стиле современных гоночных автомобилей.

Ранее компания Ferrari провела испытания полностью закамуфлированного тестового экземпляра кроссовера Purosangue. Это авто позиционируется производителем, как самая практичная модель из когда-либо построенных Ferrari. В движение кроссовер будет приводить движок V12 либо V8 в зависимости от версии.

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