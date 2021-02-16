Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Компания Ford представит новую модель Maverick Timberline, которая получит перенастроенную подвеску и множество внешних обновлений. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Прототип Maverick Timberline уже вышел на тесты. Новинка будет собираться на «тележке» Ford C2. На этой же платформе построены модели Bronco Sport и Escape. Ожидается, что производить новинку будут в Мексике. Это поможет компании избежать большого налога на лёгкие грузовики.

По предварительной информации, модель Maverick с отделкой Timberline официально будет представлена на глобальном рынке весной 2022 года, а её продажи стартуют ближе к концу следующего года.

Ранее компания Ford приступила к дорожным испытаниям нового внедорожника Expedition Timberline, созданного на основе модели Expedition.

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